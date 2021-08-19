19 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31573 sayılı Resmi Gazete

19 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Ağustos Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 19 Ağustos 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 19 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

19 AĞUSTOS PERŞEMBE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4378)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Rize İli, Merkez İlçe, Muradiye Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4379)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Büyükköy Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4380)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4381)

–– Bitlis İli, Ahlat, Tatvan ve Güroymak İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4382)

–– İzmir İli, Çiğli ve Menemen İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın "Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4383)

–– 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan IV. Grup (c) Bendi Madenlerden Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Krom ve Kurşun İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4384)

YÖNETMELİKLER

–– Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

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–– Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/4619 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/13238 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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