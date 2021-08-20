19 Ağustos 2021 Haberleri
19 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Şam semalarında hareketli dakikalar! İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
- Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu
- Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti
- O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
- Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler
- Çocukların gözü önünde korkunç olay! Timsah, terbiyecisinin elini ısırdı
- Yiğido paramparça! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, sahasında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu
- Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
- Doğu Perinçek'in Taliban yorumlarına Nagehan Alçı dayanamadı: İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?
- Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu
- Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı
- Esenyurt meydan muharebesi! Kız meselesi yüzünden tekme ve tokatlar havada uçuştu
- Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı
- Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri
- Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 39 ölü
- ABD'de bombalı saldırı şüphesi taşıyan aracın içinden canlı yayın açıldı: Biden istifa etsin
- Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı
- İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir
- Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı
- Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi
- Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi
- Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz
- Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi
- Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor
- Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak
- Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak
- Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor
- Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
- Aşı olan kişiler için 'kobay' diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz
- Watford'un hocası Xisco'nun 'Ozan Tufan' sevinci: Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber
- Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez yeğenleri için güldü
- Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor
- Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
- Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti
- Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı
- 2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
- İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Cinayet şüphesi var
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