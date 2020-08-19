19 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:45 Kayıp Şehir 02:20 Kanıt 03:30 Çocuklar Duymasın 06:00 Bodrum Masalı 08:15 Çocuklar Duymasın 11:00 Çalıkuşu 13:45 Adını Feriha Koydum 16:00 Yaprak Dökümü 20:00 Arka Sokaklar 23:00 Kanıt Kaynak: InterSinema.com