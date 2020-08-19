19 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Çatı Katı Aşk 01:45 Matrix 03:00 Siyah Beyaz Aşk 04:31 Akasya Durağı 04:45 Yabancı Damat 05:45 Yabancı Damat 07:00 İkizler Memo-Can 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:30 Çarkıfelek 22:30 Süper Magazin Kaynak: InterSinema.com