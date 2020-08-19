19 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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19 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

19 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
19.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

00:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

01:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

01:30 Transfer

02:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

02:30 Emre Belözoğlu Hikaye

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

07:00 Emre Belözoğlu Hikaye

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 M. Başakşehir Top 10 Gol

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

11:00 Transfer

11:00 beIN Teknik

12:00 Maç Saati

13:00 Football's Greatest

13:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

13:30 Şampiyonluğun Mimarları

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Transfer

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Teknik

15:00 Gamer

15:30 Maç Saati

15:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

16:00 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth

17:45 Asist Kralı Edin Visca

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 Kolaysa Anlat

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:45 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet

20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:00 beIN Manşet

21:50 Leipzig - PSG

21:50 Lyon - Bayern

22:00 Maç Saati

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Leipzig - PSG

23:00 Lyon - Bayern

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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