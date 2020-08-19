19 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
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19 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı

19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

19 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
19.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:28

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Denizden Gelen

01:35 Ölümcül Darbe

02:35 Kanatsız Kuşlar

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Hercai

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

20:00 Thor

22:10 Goosebumps: Canavarlar Firarda

23:35 Ölümcül Darbe

Kaynak: InterSinema.com

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