19 Ağustos 2019 Haberleri
19 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
20.08.2019 00:18
- Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü
- Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi!
- AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici
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- Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu
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- Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi
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- Fenerbahçe ilk yarıda Gazişehir'e top göstermedi
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- Putin'den dikkat çeken güvenli bölge açıklaması: İdlib'in yüzde 90'ı teröristlerin kontrolünde
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- 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi
- Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi
- Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi
- Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı
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- Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 40 kişi görevden alındı
- SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
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