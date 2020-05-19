19.19'da Türkiye İstiklal Marşı'nı okudu Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulunması üzerine vatandaşlar evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okudu.

Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulunması üzerine vatandaşlar evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okudu.

Niğde'de saat 19.19'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezi üyeleri, 5 Şubat Statyumunda bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu. AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'nün katıldığı etkinlikte sosyal mesafeye dikkat edildi.

Öte yandan kentin farklı noktalarında oturan vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Kaynak: AA