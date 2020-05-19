19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği havadan görüntülendi
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19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği havadan görüntülendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi.

19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği havadan görüntülendi
19.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:17

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik anları ise havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Sporcular Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açarak İstiklal Marşı'nı okudular. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen etkinlik havadan da görüntülendi.

Etkinlikte konuşan Vali Nayir, "Bugün iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Hem 19 Mayıs'ın 101. yılını yaşıyoruz hem de dinimizde kutsal saydığımız bir gecenin de arifesindeyiz. 19 Mayıs 1919 bizim tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Kurtuluş Savaşımızın ilk fitilinin ateşlendiği yer olarak İstanbul'dan Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir faaliyet başlangıcı olarak bizler için önemli yer tutuyor. 19 Mayıs denince bizim aklımıza özgürlük mücadelemiz geliyor, özgürlüğe olan aşkımız geliyor ve yine bu özgürlük mücadelesinde milletimizin vermiş olduğu büyük fedakarlık, büyük bir gayret aklımıza geliyor. 19 Mayıs dediğimizde bizler önemli bir başlangıcı hatırlıyoruz. Kendi dinimizin kutsalları arasında saydığımız bizim başvuru kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesini de biz bu arada kutlamış ve yaşamış oluyoruz. Bu iki güzelliğinde kadrini bilip, kadrinden istifade etmek için güzel faaliyetlerimiz var ama malum olduğu üzere bu salgın dolayısıyla bazı programlarımız iptal olmak zorunda kalıyor. Ama yine de bizler gençlerimizle bir arada olduğumuzu göstermek için elimizden gelen bütün imkanları kullandık. Sosyal medya üzerinden onlarla haberleşmeye çalıştık ve onlarla birlikte bugünün anısına ağaçlar diktik, yine bazı bireysel spor faaliyetlerini sosyal mesafeye uyarak yapmaya çalıştık. İlimizi önemli ölçüde tanıtan yamaç paraşütünde de bugün gösteriler yapılmış oldu. Burada da 101. yıl dönümünde 19.19'da gençlerimiz ve sporcularımızla birlikte bütün Türkiye'de olduğu gibi İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan coşkuyla okuyacağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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