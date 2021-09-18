19.09.2021 Yasaklama Kararı

19. 09. 2021 Yasaklama KararıDünya genelinde Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte, Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uygulamaya geçirilen tedbirler kapsamında, salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmüştür. İleri Yurt adlı gazeteyi çıkaran Musa ANTER, 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Seyrantepe mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. PKK/KCK terör örgütü ve müzahir şahıslar tarafından Mardin/Nusaybin/Akarsu bucağındaki mezarı başında ve olay yerinde anma etkinlikleri düzenlendiği; 29 Eylül 1994 (DHKP/C terör örgütü ilk silahlı eylemi) tarihinde Adalet Eski Bakanı Mehmet TOPAÇ, DHKP/C terör örgütü mensuplarınca Ankara'da silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. DHKP/C Terör örgütü ve müzahir şahıslarca basın açıklaması, korsan gösteri ve yazılama türü eylemler gerçekleştirdiği bilinmektedir. İlimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Yukarıda anılan gerekçeler doğrultusunda Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde19. 09. 2021 Pazar günü saat 00. 01'den itibaren 03. 10. 2021 Pazar günü saat 24. 00'a kadar 15 ( On Beş ) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden YASAKLANMASINI; İlimizde düzenlenecek olan, ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasının, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANMASI; Ayrıca her türlü izinli/izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamındagerekli işlemler yapılacaktır.

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