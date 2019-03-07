1881 Atatürk" Kamile Kaptan'a Emanet

İzmir Körfezi'nde şehir içi yolcu taşınan "1881 Atatürk" gemisinin kaptanlığını Kamile Koç yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de deniz ulaşımından sorumlu şirket İZDENİZ'de görevli Kamile Koç, kentte yolcu gemisi kaptanlığı yapan tek kadın olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 18 yıl uzun yol kaptanlığının ardından 7 ay önce "1881 Atatürk" gemisini kullanmaya başlayan Koç, mesai arkadaşları tarafından "Körfezin Sultanı" olarak adlandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, İzmir'de görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu, birçok yolcunun el sallayarak ya da alkışlayarak kendisine beğenisini gösterdiğini ifade etti.

Denizi çocukluğundan itibaren çok sevmesi nedeniyle kaptan olmaya karar verdiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bu işi yapabilmek için yüksek gayret, sabır, tabii ki inanç ve sevmek çok önemli. Vücut anatomisi olarak da güçlü olmak lazım. Bir zamanlar kadının gemide uğursuzluk getirdiğine inanırlardı ama kadın kaptanların çoğalmasıyla bu inancı yendik. Fiziksel olarak çok efor gerektiren bir iş bu. Tankerde çok çalıştım. Pompa dairesine inip pompaları söküp taktığım olmuştur. Mesleğim boyunca yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu mesleği seçecek kadınlara tavsiyem, kesinlikle işinize odaklanın. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız."

"Şaşkınlıklarını dile getiriyorlardı"

Meslekte kadın olmanın dezavantajlarının da bulunduğunu kaydeden Koç, "Uzun yol kaptanlığı yaptığım dönemde yanaştığımız limanlardan binen kılavuz kaptanlar, köprü üstüne çıkınca kaptan olduğunu düşünerek sürekli erkeklere yöneliyordu. Tanıştıktan sonra ise şaşkınlıklarını dile getiriyorlardı." ifadelerini kullandı.

Okulda da bitirme tezini hazırlarken öğretmenlerin "Siz zaten denizde değil karada çalışacaksınız, ona göre ödev verelim." dediğini bildiren Koç, bunları hiçbir zaman dert etmediğini, her zaman çalıştığını, kendine inandığını ve bu noktaya geldiğini belirtti.

Kaynak: AA