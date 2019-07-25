1880'den beri dünyanın en sıcak temmuz ayı yaşanıyor

Bilim insanları, temmuz ayının, sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880'den bugüne kadar yeryüzünde görülen en sıcak ay olabileceği uyarısında bulundu.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) göre, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Kutbu'ndaki alışılmadık sıcaklıklar ile temmuz ayındaki ortalama sıcaklığının bu güne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle