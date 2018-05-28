188 Milyon TL Değerindeki 6 Tesisin Temeli, Sahur Vakti Atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kastamonu'da yapılacak 188 milyon TL değerindeki 6 tesisin temeli Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımıyla sahur vakti atıldı. Bakan Eroğlu, son günlerde ekonomik olarak bir döviz baskısının oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Bu millet tüm oyunları 24 Haziran'da boşa çıkacak inşallah" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kastamonu'da yapılacak 188 milyon TL değerindeki 6 tesisin temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımıyla sahur vakti Kuzeykent Kapalı Pazaryerinde atıldı. Temel atma töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kurtuluş Savaşı'nda, İnebolu'dan cepheye cephane taşıyan Şerife Bacıların memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Milletin hizmetkarı olduklarını belirten Bakan Eroğlu, "Bu yatırımlar için Cumhurbaşkanımız çok büyük destek veriyor. Biz, Kastamonu için ne istediysek ödeneğini ayırdı. Sadece biz değil. Kastamonu'ya gelmek meseleydi. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tüm yolları yaptı. Ilgaz Dağı'nı da delerek 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtı. Yollar Afyon kaymağı gibi oldu" diye konuştu.

Bu sırada Bakan Eroğlu, Afjet Afyonspor'un da 1. Lige çıkmasını kutladı.

Bakan Eroğlu, eğitimden sağlığa, ekonomiden diğer alanlara ülkenin yeni hizmetlerle tanıştığını ifade ederek, "Paradan 6 sıfır attık, IMF'ye olan borcumuzu ödedik. Biz vatandaştan aldığımız vergileri vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz. Türkiye daha da büyüyecek. Türkiye dünyada ekonomik olarak 17. sıraya yükseldi. Satın alma paritesi açısından dünyada 13. sıraya yükseldi ama bu yeterli değil. Cumhurbaşkanımız hedef koydu. 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye bu hedefleri koydukça Batı çılgına dönüyor" diyen Bakan Eroğlu, Türkiye büyüdükçe önünü kesmek isteyenlerin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Türkiye bu hedefleri koydukça Batı çılgına dönüyor. 'Türkiye'nin önünü nasıl keseriz' diye planlar kuruyorlar. Batı plan peşinde, oyun peşinde. Parti kapatma, muhtıra, Gezi hadiseleri hep önünü kesme çalışması. 15 Temmuz'da alçak FETÖ'nün darbe teşebbüsü. En hain darbe girişimi. Sizlerin, aziz milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanımızın cesareti sayesinde darbe bastırıldı. Güneyimize terör devleti kurmak için girişimde bulundular. Fırat Kalkanı ile oyunlarını bozduk, daha sonraki oyunlarını da Zeytin Dalı Harekatı ile bozduk. Bu millet çok kahraman bir millet. Oraya giden askerlerimiz, polislerimiz kahramanca destan yazdı"

Türkiye'ye yönelik yeni planların olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, şunları kaydetti: "Planları suya düşünce şimdi yeni planları var. Bu seferki planları Türkiye'yi ekonomik açıdan dize getirmek. Dolarla oynayalım, ekonomiyle oynayalım, gibi planları var. Ne oyununuz varsa oynayın. Bu millet kahraman bir millet. İnşallah oyunlarınızı 24 Haziran'da boşa çıkaracaktır. Bu millet feraset sahibi, oyunu gördü. Batı'nın ekonomik dalgalanmaları, hileleri, planları, hesapları varsa Cenab-ı Allah'ın da hesabı var. Bu millet onların hesabından gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bu oyunu gördü ve seçimleri öne alarak oyunlarını bozdu. Şimdi sıra sizde. İnşallah 24 Haziran'da bu oyunu bozacaksınız." Bakan Eroğlu, "24 Haziran basit bir seçim değil. Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Bu seçim devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali için çok önemli"

Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında önemli farklar olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, yatırım ve hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, beraberindekilerle birlikte 188 milyon lira değerinde olan 6 tesisin temelini attı. Ardından Bakan Eroğlu, Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikalarını dağıttı. Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Bakan Eroğlu'na çeşitli hediyelerle Kastamonu'nun yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepetini takdim etti. Sertifika dağıtım töreninin ardından Bakan Eroğlu, davetlilerle birlikte sahur yaptı. Ayrıca programda vatandaşlara ücretsiz 4 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Törene, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU