1877 Alemdağ Spor: 1-0

01.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:05

STAT: Kemer İlçe

HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Muratcan Ilgaz, Hüseyin Aycan

KEMERSPOR 2003: İsmail - Hüseyin (Dk. 65 Hasan), Onur (Dk. 88 Şiyar), Semih, Erdin, Mehmet, Tolgahan, Emirhan, Berkay, Safa, Baran (Dk. 46 Hasan)1877 ALEMDAĞ SPOR: Enes Ünal - Caner Demircan, Enes Çavuş, Alper (Dk. 65 Furkan), Çetin (Dk. 57 Fırat), Alp, Cebrail, Mert, Erhan, Ertuğrul, Eser (Dk. 76 Çağlar)GOL: Dk. 51 Hüseyin Atalay (Kemerspor 2003)SARI KARTLAR: Mehmet Kılıç, Semih Hatipoğlu, Berkay Arslan, Şiyar Kepir (Kemerspor 2003) - Ertuğrul Usta, Alper Atay, Cebrail Serçek (1877 Alemdağ Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında 1877 Alemdağ Spor'u 1-0 yendi. Mücadele İdlib'deki hain saldırıda hayatını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

7'nci dakikada orta sahadan serbest vuruş kazanan Kemerspor'un atışını Onur Okan ceza alanı içerisine orta olarak kullandı. Havadan gelen topu göğsüyle yumuşatıp voleyle kaleye vurmak isteyen Hüseyin Atalay'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.20'nci dakikada serbest vuruş kazanan Alemdağ Spor'da atışı Eser Yayla kullandı. Ceza alanına giden topa yerde kayarak vuran Caner Demircan'ın şutunu Kemerspor kalecisi İsmail Çetin son anda uzaklaştırdı.51'inci dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Mehmet Kılıç topu sol kanattan korner çizgisine giden Onur Okan'a verdi. Onur, topu bekletmeden ceza alanı içerisindeki Hüseyin Atalay'a gönderdi. Topun gelişine plase vuran Hüseyin'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.55'inci dakikadaki Kemerspor'un kazandığı korner atışını Onur Okan kullandı. Vuruşu pas olarak kullanana Onur topu Mehmet Kılıç'a gönderdi ve ardından aldığı topu ceza alanına havadan yolladı. Havadan gelen topa iyi yükselen Emirhan Atilla'nın kafa ile vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.71'inci dakikadaki Alemdağ Spor atağında, Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Enes Çavuş'un sert şutunu Kemerspor kalecisi İsmail Çetin havada son anda tokatlayarak kornere yolldı.Maç 1-0 Kemerspor'un üstünlüğüyle sona erdi.MAÇ SONU TARAFTARLARLA TARTIŞTIKarşılaşmanın ardından 1877 Alemdağ Spor futbolcusu Alper Atay ile Kemerspor taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alper Atay saha yanındaki tel örgülerden atlayarak taraftarların yanına gitmek istedi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Atay'ı durdurdu. Statta görevli polisler anında olaya müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşanan tartışmanın görüntüsü

Kaynak: DHA