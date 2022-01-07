(1871'de ABD Ohio'da...) Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! - Haberler
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(1871'de ABD Ohio'da...) Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

(1871'de ABD Ohio'da...) Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
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7 Ocak Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1871'de ABD Ohio'da...) Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

(1871'de ABD Ohio'da...) Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 7 OCAK CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

A-) Savcıyı kızdırıp dayak yiyerek

B-) Hakimi kandırıp yerine geçerek

C-) Müvekkilini kazara vurup yaralayarak

D-) Kendisini kazara vurup öldürerek

Doğru Cevap : D şıkkı

Milyoner yarışmasında oyuncu Elif Karagöz basit matematik sorusunda elendi

Milyoner yarışmasında oyuncu Elif Karagöz basit matematik sorusunda elendi

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