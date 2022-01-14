KEÇİÖREN, ANKARA (DHA) - 185 yıl hapis cezasıyla aranan bilişim dolandırıcısı yakalandı

ANKARA'da, 84 suçtan hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan firari Y.Y. yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarında Y.Y.'nin, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığını ve hakkında arama kararı olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Y.'yi gözaltına aldı. Y.Y.'nin birçok şehirde 'dolandırıcılık' suçuna karıştığını ve mağdur ettiği kişiler olduğunu belirleyen ekipler, 84 suçtan kesinleşmiş 185 yıl hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Y.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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