185 aydır okunan mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince şehitler için bu ay 185. mevlit okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 185.'si gerçekleştirildi. Mevlitte Kur'anı Kerim okunarak, 5'inci ayda şehit olanlardan Şehit Hakan Kara, Mehmet Sandıkçı, Dursun Sutay, Tuncay Yılmaz, Recep Şahin, Hüseyin Kavaklı, Ersan Gürpınar, Mesut Yılmaz, Yakup Kurt ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okunan mevlidin ardından katılımcılara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Mevlide, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın ve şehit yakınları ile gaziler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA