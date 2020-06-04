1810 rakımlı teleferikte "yeni normal hayat" hazırlığı tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1810 rakımlı teleferikte "yeni normal hayat" hazırlığı tamamlandı

SİNAN BALCIKOCA/MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferler yarın yeniden başlıyor.

1810 rakımlı teleferikte
04.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:00

SİNAN BALCIKOCA/MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferler yarın yeniden başlıyor.

Kışın beyaz örtüyle kaplanan, yazın ise yeşilin her tonuna sahip ormanlarla bezeli 9 kilometrelik manzara eşliğinde 24 dakika süren teleferik yolculuğu için gerekli önlemler alındı.

Geçen yıl kent merkezinden yaklaşık 1 milyon yolcuyu Uludağ'a çıkaran teleferiğin kapalı kaldığı 80 günlük sürenin kampanyalarla telafi edilmesiyle yolcu sayısında aynı düzeye ulaşılması hedefleniyor.

Ziyaretçilerini kent merkezinde yer alan Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki 1231 metre rakımlı Kadıyayla, 1635 rakımlı Sarıalan ve 1810 rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, 144 kabinde saatte 1500 yolcuyu Uludağ'a çıkarabilecek.

Normalleşme sürecinde her 20 saniyede gelen kabinlerde 8 kişi yolculuk yapabilecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında isteyen misafirler kabinlerde tek başlarına da bulunabilecek.

"Temizliğe ve hijyene en üst düzeyde dikkat gösteriyoruz"

Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçileri tesise geldikleri andan yolculukları tamamlanıncaya kadar oldukça steril ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir atmosfer beklediğini söyledi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına çok önem verdiklerini anlatan Ey, "Tesisimize girişte ateş ölçümü ve dezenfektan ile yolcularımızı karşılıyoruz. Temasın yoğun olduğu bölgeler, yürüyen merdiven, asansör, turnike gibi alanlar gün boyunca dezenfekte ediliyor. Ortak alanlarda temizliğe ve hijyene en üst düzeyde dikkat gösteriyoruz." dedi.

Ey, tesisteki tüm personelin maske ve siperlikle çalıştığını aktardı.

Tüm istasyonlarda ve ortak kullanım alanlarında dezenfektan cihaz bulundurduklarını aktaran Ey, "Kabinlerimizin tamamı her yolcudan sonra dezenfekte ediliyor ve o kabinlere yolcu alınmıyor. Biz ekip olarak hazırız ve heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

"Bir bilet alana bir bilet hediye" kampanyası

Erdal Ey, normalleşme sürecinde "Bir Bilet Alana Bir Bilet Hediye Kampanyası"nı devreye aldıklarını bildirdi.

Ayrıca, 0-6 yaş olan ücretsiz bilet uygulamasını 0-12 yaş olarak güncellediklerini kaydeden Ey, şöyle konuştu:

"Biz misafirlerimizi düşünüyoruz, tedbir şarttır. Misafirlerimiz seyahat etmeyi özledi, biz de misafirlerimizi ağırlamayı özledik. Yolcularımıza sadece rahat şekilde mis gibi dağ ve orman havası eşliğinde anın tadını çıkarmak kalıyor. Geçen yıl 1 milyon yolcu taşımıştık. Bu yıl da bu rakamı yakalamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Normal dönemde Orta Doğu ve Avrupa'dan çok misafir ağırlıyoruz. Uçuşların yeniden açılmasıyla yine yabancı misafirlerimizin tesisimize geleceğini düşünüyoruz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi teleferiğe bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum Fahrettin Koca Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ece Erken Şeyma Subaşı Serel Yereli
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: 1810 rakımlı teleferikte "yeni normal hayat" hazırlığı tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:00:30. #1.15#
title