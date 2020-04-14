181 yıllık taş mektepte restorasyon
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Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı, Muğla, Güncel

181 yıllık taş mektepte restorasyon

Osmanlı padişahı 2'nci Mahmud tarafından 1839 yılında kışla olarak yapılan, daha sonra okula dönüştürülen ve 8'inci Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de eğitim gördüğü, Muğla'nın tarihi mektebinin dış cephesi restore ediliyor.

14.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:57
181 yıllık taş mektepte restorasyon

Osmanlı padişahı 2'nci Mahmud tarafından 1839 yılında kışla olarak yapılan, daha sonra okula dönüştürülen ve 8'inci Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de eğitim gördüğü, Muğla'nın tarihi mektebinin dış cephesi restore ediliyor.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1939 yılında ortaokulu parasız yatılı olarak okuduğu Muğla'nın en eski eğitim kurumlarından 'Koca Mektep', 'Taş Mektep' ve 'Kız Meslek Lisesi' isimleriyle anılan ve bugün Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmet veren 181 yıllık tarihi binanın dış cephe restorasyonuna başlandı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli bulunan ve geçen aylarda Muğla'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da ziyaret ettiği tarihi binanın dış cephesi restore ediliyor. Muğla'nın yaşayan tarihi olan bu binalar, 100 yılı aşkın süredir sıralarından mezun ettiği ve Türkiye'nin siyasetine, bilimine, ekonomisine ve eğitimine yön veren insanlar yetiştirmişti.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi hükümleri kapsamında dış restorasyonu çalışmalarının başlamasıyla bina etrafına çelik iskeleler kurulmaya başlandı.

2'nci Mahmud (1839) zamanında kışla olarak yapılan, 1916 yılında Mutasarrıf Müştak Lütfi Bey tarafından onarılarak 'Sultani' adıyla liseye dönüştürülen tarihi bina, sonraki yıllarda Turgut Reis Lisesi, Ticaret Lisesi, Halk Kütüphanesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kız Meslek Lisesi olarak değişik adlarda bilfiil hizmet verdi. Bina, 2019 yılından itibaren Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak kullanılmakta.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve aslına uygun şekilde iç boya ve tadilatı yapılan bina; dikkat çeken tarihi dokusu ve atmosferiyle eğitim hizmetlerinin dışında birçok sergiye, toplantıya ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün tarihi binası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz aylarda ziyaret edilmişti. Kültür Varlığınca tescilli binanın dış cephesinin yıpranması sonrası dış boyaya, çatı onarımına ve diğer onarım ihtiyaçlarına ihtiyacı olan kültürel miras, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi hükümleri kapsamında dış restorasyonu tamamlandığında önümüzdeki günlerde Valilikçe tekrar hizmet vermeye başlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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