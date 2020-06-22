1800 yıllık elma ağacı motifli mozaik müzede izlenime sunuldu
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1800 yıllık elma ağacı motifli mozaik müzede izlenime sunuldu

Amasya'da 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan elma ağacı ve kuş figürlü mozaik, Amasya Müzesi'nde izlenime sunuldu.

22.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:29

Amasya'da 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan elma ağacı ve kuş figürlü mozaik, Amasya Müzesi'nde izlenime sunuldu.

Merkeze bağlı Yavru köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılında kaçak kazı sonrası Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen kurtarma kazısında mozaiklere rastlandı.

Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık olduğu tahmin edilen, 20 metrekarelik madalyon şeklindeki mozaiklerde, elma ağacı ile kuş figürleri yer alıyor.

Çıkarıldıktan sonra koruma altına alınan mozaik parçaları, teknik çalışmanın ardından depoya kaldırıldı.

Canlı renkleriyle oldukça ilgi çeken mozaikler, çalışmanın tamamlanmasıyla Amasya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

"Mozaikteki renkler misket elmasının tarihine ışık tutuyor"

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin elmadan gelen ününün 1800 yıllık tarihi eserle pekiştirilmesinin çok değerli olduğuna işaret etti.

Mozaiklerin sergilenmeye başlanmasının Amasya Müzesi'ne değer kattığını vurgulayan Duran, "Elmalı mozaik, Amasya'da elmanın tarihinin ne kadar eskiye dayandığının çok açık belirtisi. Mozaikteki renkler misket elmasının tarihine ışık tutuyor. Çünkü mozaikteki elmaların rengi tam kırmızı değil, misket elmasının renkleriyle bire bir uyuşuyor." dedi.

Mozaiğin zamanın "toprak ağası" denilebilecek birinin oturduğu evin zeminine yaptırdığının düşünüldüğünü anlatan Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu da Amasya'nın elmadan gelen ününün ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor bize. Ev olduğunu tahmin ettiğimiz yer, Bizans döneminde kiliseye çevrilmiş, daha sonra da terk edilmiş. Herkesi bu güzel eseri görmeye bekliyorum."

1800 yıllık elma ağacı motifli mozaik müzede izlenime sunuldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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