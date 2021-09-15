1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması - Haberler
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1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel
1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, Iğdır'da kutlandı.

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, Iğdır'da kutlandı. Ağrı Dağı eteklerindeki 1800 rakımlı Cehennem Vadisi'ne tırmanan Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği üyeleri, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Azerbaycan'da yaşayan iş insanı Yılmaz Okuklu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, Ağrı Dağı eteklerindeki 1800 rakımlı Cehennem Vadisi'ne yürüyerek, Türkiye-Azerbaycan bayrakları ile 'Azerbaycan seninleyiz' yazılı pankartı açtı.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, "Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını açtık. Erivan şu an karşımızda. Amacımız burada bugün Türk bayraklarını Bakü'nün kurtuluşu anısına dalgalandırmak ve Ermenistan'a Ağrı Dağı'ndan mesaj vermektir. Bu vesileyle Bakü'nün 103'üncü yıl dönümünü kutluyor ve can Azerbaycan'a saygı ve sevgimizi gönderiyoruz" dedi.

Azerbaycanlı iş insanı Yılmaz Okuklu da Ağrı Dağı eteklerine Azerbaycanlı kahramanlar adına abide dikeceklerini söyledi.


1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması

1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması

1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması

1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması

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Haber: 1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması - Haberler
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