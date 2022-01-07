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1800'lü yıllara ait el yazması dini tavsiyeler kitabı ele geçirildi

1800'lü yıllara ait el yazması dini tavsiyeler kitabı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durdurdukları araç içinde 1800'lü yıllara ait 4 adet el yazması dini tavsiyeler kitabı ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durdurdukları araç içinde 1800'lü yıllara ait 4 adet el yazması dini tavsiyeler kitabı ele geçirildi.

Düzce Merkez Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri M. Ç. isimli şahsın aracında tarihi eser niteliği taşıyan kitaplar bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler aracı Konuralp Melen köprüsü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1800'lü yıllara ait 4 adet el yazması dini tavsiyeler kitabı ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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