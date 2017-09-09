180 yaşındaki tarihi çınar toprağa tutunmaya çalışıyor İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan fırtınada hasar gören ve bakıma alınan 180 yaşındaki tarihi çınar iyileşme sürecine girdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan afet sonrasında devrilen Çengelköy İskele Meydanı'ndaki tarihi çınar ağacı, Başkan Kadir Topbaş'ın talimatı ile bakıma alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen tedavi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Yaklaşık 1,5 aydır bakımı süren 180 yaşındaki çınar ağacı filizlenerek tedaviye cevap verdi ve iyileşme sürecine girdi. Tarihi çınarın tedavi sürecinde öncelikle ağacın yükünü hafifletebilmek için tepe ve yan dalları budanarak ağaç küçültüldü. Kökler, hava almaması için keçe ile kapatıldı. Ardından kırılma sonucu tahrip olan köklerde restorasyon çalışması yapıldı. Vinçle ayağa kaldırılan tarihi çınar için geçici destek çalışması yapıldı. Tedavisi devam eden çınar filiz vererek iyileşmeye başladı. Köklerinin güçlenmeye başladığı ve önümüzdeki baharda kendi başına ayakta durabileceği tahmin ediliyor.

Doğancılar Parkı'nda fırtınada hasar gören tarihi çınar ağacının da tedavisi devam ediyor. Gövde ve kök restorasyonu yapıldıktan sonra yeniden ayağa kaldırılan anıt ağaç, iyileşmeye başlayarak filiz verdi.

İstanbul'da yaşanan fırtınada 2 bin 118 ağaç devrilmiş, 2 bin 500 ağacın dalları kırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin devrilen 2 bin 118 ağacın yerine 4 bin 236 ağaç dikim çalışmaları devam ediyor.