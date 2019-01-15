180 Milyon Dolarlık Dev Yatırımda Sona Gelindi

Karaderili Şirketler Grubunun 180 milyon dolarlık yatırım bedeli ile 2014 yılında temelini attığı 2 bin 200 yatak kapasiteli, Yalova Terma Ctiy'de son aşamaya geçildi. 5 yıldızlı olarak yapılan Yalova Terma City, getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak.

Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas yaptıkları yatırımlarla iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanlarını da hizmete alacaklarını belirtti. İstanbul'a 1 saatlik mesafede bu kadar büyük bir termal otelin olmadığı ifade eden Talas. "Aynı anda 3 bin kişinin katıldığı seminerler başka ülkelere gidiyor. Biz bu yatırımla hem uluslar arası hem de İstanbul'da seminer ve kongre yapmak isteyenlerin mekan sorununu çözüyoruz" diye konuştu.

Talas, "3500 metrekare alan üzerine aynı anda 3 bin kişilik kongre ve toplantıların yapılabileceği salonumuzu yapıyoruz. Bu salon aynı zamanda 4'e bölünüp daha küçük gruplara hitap edebilecek seviyelere gelebiliyor. Bunun haricinde, 8 tane daha toplantı salonumuz var, Her biri 90 metrekare olacak. Banket Ofis, Vestiyer ve Basın odası, çeviri odaları olacak. Havuz başında 1500 kişilik akşam yemeği verebileceğiz. Bu salonlarla kurumsal firmaları termal su ile buluşturup profesyonel hizmet vereceğiz. Böylelikle Yalova turizminde en büyük sorun olan hafta içi boş kapasite durumu bitecek" dedi.

"Yalova İstanbul'un ön bahçesi"

23 yıllık otelcilik tecrübeleri ile yola çıktıklarını dile getiren Tevfik Talas, Yalova'nın en büyük ihtiyacı olan toplantı ve kongre salon açığını da bu yatırımla kapattıklarını, ikinci ve üçüncü etapları olan Resort kısmının yüzde 80 seviye de tamamlandığını, projenin bitmesi ile Yalova'dan en az 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını, şu anda çalışan sayısının bin 100 kişi olduğunu ve tüm satın almaları da Yalova'dan yaparak, bölge ekonomisine katkı sağladıklarını vurguladı.

Yalova'da yatırım yapmaya karar verdiklerinde herkesin burun kıvırdığını söyleyen Talas, "Sonra bizim bu yatırımımızı görenler nasıl oraya yatırım yapmayı düşünemedik" diyorlar. Bizim yatırımımızdan sonra gayrimenkul ve arsa değerleri de 4 yıl içinde yüzde 500 arttı. Diğer illere termal yatırım yapanlar için övünerek şunu söyleyebilirim; Termalin başkenti Yalova'nın Termal ilçesidir" diye konuştu.

"Antalya'yı kendimize rakip alıyoruz"

Yalova'yı en fazla 5 yıl sonra turizm cenneti olarak gördüğünü bunun için profesyonel turizm yatırımcılarını Yalova'ya beklediklerini ekleyen Tevfik Talas, "Bizim gibi yatırımcılar geldikçe 5 yıldızlı tesisler açıldıkça, kongre salonları v.s bu durumda Yalova kazanacak. Büyük bir destinasyon olacak. Rakiplerimiz geldiğinde tanıtım için birlik olacağız, ciddi tanıtım fonlar yapabiliriz. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara birlikte katılır Yalova'yı tanıtırız. 10 yıl sonra 1 milyon turist ağırlayacak duruma gelebiliriz, Antalya'yı kendimize örnek alıyoruz" şeklinde konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA