180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu - Haberler
Düden Gölü, Uludağ, Kulu, Güncel, Haber

180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu

KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların yaşam alanını daralttı.

26.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:43
180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu

KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların yaşam alanını daralttı. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, kuruyama yüz tutan Düden Gölü'nün, Kızılırmak Nehri'nden  yapılacak su kaynağı desteğiyle canlandırılabileceğini ve ilçenin de simgesi olan flamingoların yaşam alanlarının daha iyi konuma gelebileceğini söyledi. 

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden beslenen göl flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Kuşların çoğu flamingo olduğu için 'flamingo cenneti' de denilen gölün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma  nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların da yaşam alanını daralttı.

'YETKİLİLERİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASI LAZIM'Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, Düden Gölü'nün göç yolu üzerinde olması nedeniyle de flamingoların ana yerleşkesinden bir tanesi olduğunu belirtti. Gölün kurumaya yüz tuttuğunu özellikle yaz aylarında su seviyesinin daha da azaldığını hatırlatan Uludağ, flamingo cenneti olan gölün kurumaması için bir an önce önlem alınması gerektiğini ifade etti. Uludağ, "Şu an flamingoların da gelmesiyle bu bölgede çok güzel ortam oluşturdu. Fakat bu ortam yaz aylarına doğru suların çekilmesiyle flamingoların da bu bölgeden kaçmasına sebep oluyor. Bu suların çekilmemesi için yetkililerin gerekli tedbirleri alması lazım. Bu değerlere sahip çıktığımız müddetçe hem Kulu'muz hem Türkiye'miz değer kazanacaktır. Biz bütün yetkililerden Düden Gölümüzün eski haline tekrar dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını ve gölün sürekli beslenilmesini sağlayacak projelerin üretilmesini istiyoruz" dedi.KIZILIRMAK'TAN SU DESTEĞİ Kızılırmak Nehri'nden göle su desteğinin sağlanabileceğini ifade eden Uludağ, şunları söyledi: "Kızılırmak'tan gelecek suyla olabilir diye bir düşüncemiz var. Yetkililerin de bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz ama; artık çalışmaların hızlandırılmasını ve bu bölgenin canlandırılmasını istiyoruz. Düden Gölü'nde bu zamana kadar geçmişte sayılan ama şu an yaklaşık 180 civarında kuş çeşidinin olduğunu biliyoruz. Bunlardan 50 civarı bu bölgede ürüyor. Üreme açısından çok güzel bir doğal ortamı var. Fakat suların eksilmesiyle göl içindeki adalar artık ada vasfından çıkmış, tamamen yüzey haline gelmiş. Dolayısıyla kuşların üremesine imkan vermemekte. Biz bu suların tekrar çoğaltılmasını ve adaların tekrar oluşmasını istiyoruz. Adalar oluşursa, adalara insanlar ulaşamayacağı için doğal olarak üreme ortamları oluşacak. Kuşlarımızı da bu bölgede tutacağız. Kulu merkez içinden geçen birde deremiz var. Zaten gölün ana beslenme kaynağı bu deredir. Bu derenin beslendiği yerlerde eskiden sazlıklar vardı. Fakat bu sazlıklarda maalesef insan eliyle ortadan kaldırıldı. Bu sazlıklar da gidince artık kuşların üreme yeri tamamen yok oldu."DEREDEKİ SU DA BİTTİUludağ, gölü besleyen deredeki suyun mayıs ve haziran aylarında tarımsal sulamada kullanıldığı için derede de suyun tamamen bittiğini belirtti. Uludağ, derenin de Altılar ve Boğazören bölgelerindeki pınarlardaki suyla desteklenip, göle akışının sağlanmasıyla bir nebze olsun gölün kurumasının engellenebileceğini kaydetti.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti Haberler
CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Karar Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 10:08:56. #1.15#
title