180 kişiyi iş imkanı
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180 kişiyi iş imkanı

Düzce'de istihdama destek sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İşbaşı Eğitim programları ile 180 kişiye istihdam sağlanacak.

180 kişiyi iş imkanı
02.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:15

Düzce'de istihdama destek sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İşbaşı Eğitim programları ile 180 kişiye istihdam sağlanacak.

Düzce'de istihdamı artırmak ve işsizliğin önüne geçebilmek amacıyla Düzce Valiliği, İŞKUR, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında 180 kişiye istihdam sağlanacağı duyuruldu.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in başkanlığında Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve TB Sewtech Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Artı İstihdam Protokolü imzalandı.

Artı İstihdam protokolüyle İşbaşı Eğitim programları kapsamında Düzce'de istihdama destek olmak, iş hayatında yer bulmak isteyen en az ortaokul mezunu 180 kişi istihdam edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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