180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirilecek
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Isparta Valiliği, Isparta, Güncel

180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirilecek

ISPARTA Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, umre ziyaretinden dönen 180 kişilik kafile kentteki iki yurtta misafir edilecek.

16.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:57
180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirilecek

ISPARTA Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, umre ziyaretinden dönen 180 kişilik kafile kentteki iki yurtta misafir edilecek. Valilik, "Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı'mızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple ilimiz Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur."


Kaynak: DHA

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Manşet

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