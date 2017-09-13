180 Çocuk Sünnet Şöleninde Doyasıya Eğlendi

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 180 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.



Nilüfer Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 180 çocuk sünnet oldu. Cha Cha Restaurant'ta düzenlenen şölene Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ile birlikte katıldı. Özel hazırlanan pastayı Bozbey çifti ve çocuklar birlikte kesti. Sünnet şöleninin bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, "Nilüfer'de sürdürülebilir çalışmalarımız arasında olan bu şölen omuz omuza vermenin göstergesidir. Sünnet şenliklerimizi, Nilüfer'de 1999 yılından bu yana sürdürüyoruz. Her yıl onlarca çocuğumuzu ve ailelerini mutlu eden sünnet şölenimizin tüm sponsorlarına yürekten teşekkürler" dedi.



Ardından Nilüfer Roman Orkestrası sahne aldı. Geceye katılanlar, çalınan şarkılar eşliğinde oynadı. Sahneye çıkan Bozbey, sünnet çocukları için şarkı söyleyerek geceye renk kattı.



Şölende, sahne alan Esra Erdoğan da söylediği şarkılarla herkesi coşturdu. Sünnet olan çocuklara hediyeler veren Başkan Bozbey, şölene destek verenlere plaketle teşekkür etti. - BURSA