180 çalışan kapı kapı dolaşarak maske dağıttı

Bilecik Belediyesinin 180 çalışanı kentte her kapıyı çalarak 12 bin 190 anket yaptı, 22 bin bülten ve 110 bin maske dağıttı.

Bilecik Belediyesinin 31 Mart 2019'dan bugüne kadarki çalışmalarının anlatıldığı "730 Gün 1 Şehir" başlığını taşıyan 22 bin bülten tüm kentte dağıtıldı. Kapağında "Semih Şahin Sunar", "Bilecik'te Güzel Belediyeciliğin 2 Yılı" mottosunu taşıyan bültenler, 12 mahalledeki her konuta ulaştı. Belediye Başkanı Semih Şahin, tüm başkan yardımcıları ile tüm birim müdürlerinin katıldığı dağıtım sırasında vatandaşlara yönelik kısa bir memnuniyet anketi de yapılarak, belediyeden beklentileri soruldu. 12 bin 190 memnuniyet anketinin yapıldığı çalışmada 22 bin bülten, 110 bin maske dağıtıldı.

"Bütün arkadaşlarıma, gayretleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederim"

Sahada çalışmaya katılan Başkan Şahin, "Vatandaşlarımızla sohbet etmek, isteklerini dinlemek ve varsa sorunlarına kısa sürede çözüm bulmak için iyi bir fırsat" olarak gördüğünü söyledi. Bu çalışmaya sahip çıktıkları için halka ve belediye personeline teşekkür eden Şahin, "Bu iki yıl içinde desteklerini ve katılımlarını esirgemeyen, bugünkü çalışmamız sırasında da değerli fikirleriyle katkılarını sürdüren vatandaşlarımıza ve iki yıldır birlikte yürüdüğümüz bütün arkadaşlarıma, gayretleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederim" dedi.

Bilecik'in 12 mahallesinde, her sokağa, her eve giden 180 belediye çalışanının her kapıyı çaldığı dağıtım, pandemi koşullarını gözeterek yapıldı. Ziyaretlerde vatandaşların istekleri kapıdan selamlaşarak alındı. Bülten ve maske hediyeleri hijyen kuralları gözetilerek verildi. - BİLECİK

