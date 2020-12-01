180 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsız suçüstü yakalandı
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180 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsız suçüstü yakalandı

01.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:45
180 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsız suçüstü yakalandı

Gaziantep 2.Organize Sanayi bölgesinde bir iş yerinden 180 bin TL değerinde kablo çalmak üzere olan hırsız suçüstü yakalandı.

Gaziantep 2.Organize Sanayi bölgesinde bir iş yerinden 180 bin TL değerinde kablo çalmak üzere olan hırsız suçüstü yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2.Organize Sanayi bölgesinde bir iş yerinden 180 bin TL değerinde kablo çalmak üzere olan bir hırsız suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın 3 farklı yerden daha hırsızlık yaptığı ortaya tespit edilirken, yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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