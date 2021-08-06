18 yıllık evliliğini bitirmişti! Sevgilisiyle görüntülendi...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, dördüncü sezonuyla tv8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, önceki gün kız arkadaşıyla Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeleri arasında yer aldığı 'MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündemde.

36 derece sıcağı rağmen yürüyüşü eksik etmeyen ünlü şef, yanındaki kadını soran gazetecilere, "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik" açıklamasında bulundu.

Ülke genelindeki orman yangınları nedeniyle üzgün olduğu ifade eden Sivrioğlu, "Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem Koah hastası olduğu için biraz etkilendi" dedi.

50 yaşındaki Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk olan şef, MasterChef'e nasıl şef olduğunu anlatmıştı. "Avustralya'da yaşıyordum ama Türkiye'den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. 'MasterChef başlıyor' diye bir yazı gördüm sosyal medyada..."

"Arkadaşıma 'MasterChef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya'da pazarlarım' dedim..."

Kaynak: Snob Magazin