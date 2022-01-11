18 yıllık cinayeti aydınlatan ekibe başarı belgesi verildi - Haberler
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18 yıllık cinayeti aydınlatan ekibe başarı belgesi verildi

18 yıllık cinayeti aydınlatan ekibe başarı belgesi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da 18 yıllık cinayeti aydınlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekibine başarı belgesi verildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 18 yıllık cinayeti aydınlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekibine başarı belgesi verildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş, şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açmıştı. 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda ise 3 şüpheli tutuklanmış, ceset ise bulunmuştu.

Özverili çalışmalar sonrasında 18 yıl sonra cinayeti aydınlatan Asayiş Şube Müdürlüğü personeline Vali Dr. Ömer Toraman tarafından başarı belgesi verildi. - ELAZIĞ

18 yıllık cinayeti aydınlatan ekibe başarı belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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