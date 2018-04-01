18 Yıldır Kayıp Sinem'in Babası: Umudun Bittiği An Hayat Biter

gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu MADDE 21. 'Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.' denildiğinden ve Sinem ÖZDEMİR ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ettiğinden dolayı bilgi verilememektedir." - Samsun