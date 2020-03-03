18 yıldır aranan ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

03.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:47

Konya'da 2002 yılında bir çobanı omzundan vurup sürüsünü yağmalamaktan 36 yıl, 2019 yılında da bir yakınını bıçaklamaktan 5 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yıldır firari olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla annesinin evinde minder altında gizlenirken yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2002 yılında koyun sürüsünü çalmak isterken kendisine karşı koyan çobanı tabancayla omzundan vurarak yaralayan 42 yaşındaki Seyit O., olaydan sonra kayıplara karıştı. 2002 yılından beri aranan Seyit O., 2019 yılında da bir yakınını çıkan tartışma sonrası bıçaklayıp yine kayıplara karıştı. Yağmadan 36, yaralama suçundan da 5 yıl toplamda 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit O.'yu bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



18 yıldır firari olan Seyit O.'nun gidebileceği adresleri belirlemeye çalışan polis ekipleri, şüphelinin merkez Selçuklu ilçesi Bilecek Mahallesi'ndeki annesine ait evde saklandığı tespit etti. Adrese yapılan baskında firari Seyit O., evdeki odaların birinde yer minderinin altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Seyit O., Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosuna getirilerek ifadesi alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Seyit O. adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA