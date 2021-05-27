Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
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Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da oyanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay kafilesi, İzmir'de coşkuyla karşıladı.

İSTANBUL'da oyanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay kafilesi, İzmir'de coşkuyla karşıladı. Adnan Menderes Havalimanı'nda toplanan Altay taraftaları, siyah-beyazlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunup, 'Şampiyon Altay' tezahüratları yaptı.

Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından Altınordu ve Altay kafilesi birlikte İzmir'e geldi. Saatler öncesinden Menderes Havalimanında toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk şarkıları ile takımların gelişini heyecanla bekledi. Kafileyi taşıyan uçağın sabaha karşı İzmir'e gelmesiyle havalimanında coşku seli yaşandı. Sportmence davranan Altay taraftarları, kendi takımlarından önce alandan çıkan Altınordu kafilesini alkışladı. Ardından siyah-beyazlı kafilenin görünmesiyle havalimanında coşku seli yaşandı. Siyah-beyazlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, 'Şampiyon Altay' tezahüratları ile takımın lehine sloganlar attı.Altay'ın başarısında büyük pay sahibi olan Portekizli gol kralı Marco Paixao, taraftarlara üçlü çektirdi. Son 3 sezonda gol kralı olan ve bugün Altınordu filelerini 89'uncu dakikada sarsarak Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında başrolü oynayan Paixao, özçekim yapmak isteyen taraftarları da  kırmadı. Sevgi gösterilerinin ardından Altay kafilesi tesislere gitmek üzere alandan ayrıldı. Bu arada polis ekipleri yolları kapatarak kulüp tesislerine taraftarların girmesine izin vermedi.


Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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