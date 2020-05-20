18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan cinayette 2'nci tutuklama
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18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan cinayette 2'nci tutuklama

İZMİT'te, geçen ay bir apartmanda yapılan koronavirüs temizliği sırasında 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.Ç., cinayet sırasında olay yerinde olduğu tespit edilince tutuklandı.

18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan cinayette 2'nci tutuklama
20.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:27

İZMİT'te, geçen ay bir apartmanda yapılan koronavirüs temizliği sırasında 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.Ç., cinayet sırasında olay yerinde olduğu tespit edilince tutuklandı.

İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında, geçen ay geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran işçiler, çuval içinde battaniyeye sarılı halde, çürümüş ceset buldu. İşçilerin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Önce çöp kamyonları sürücüleriyle irtibata geçilerek cesedin çıktığı çuvalın alındığı yer belirlendi. Çuvalın, Serdar Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığı saptandı. Bilgilerine başvurulan apartman yöneticileri ise polise, çuvalı binada koronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, 1999 yılından beri kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede bulup, çöpe attıklarını anlattı. 

Bu bilgilerden yola çıkarak araştırmasını genişleten polis, dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Sakarya'ya taşınan aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya'daki adresine giden polis, R.Ç. (39) ve E.Ç. (42) isimli kardeşlere ulaştı. Ardından da R.Ç. ve E.Ç. isimli iki kardeş gözaltına alındı. Kardeşlerden E.Ç. ifadesinde, Ercüment Çetin'i kardeşi R.Ç.'nin öldürdüğü söyledi. Yapılan gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kardeşten R.Ç. tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ç.'nin ifadesinde yalan söylediği ve cinayet anında kardeşi R.Ç. ile beraber olduğu öğrenildi. Bunun üzerine serbest bırakılan E.Ç., yeniden gözaltına aldı. E.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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