18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ELAZIĞ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs 2003'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın dosyasını 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. 10 ay süren titiz çalışmanın ardından ekipler, 4 Aralık günü operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cesedin bulunması içinse çalışmaları sürdüğü bildirildi.

18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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