18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi
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18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi

MANİSA'da yaşayan Şenay Özel (33), 18 yıl önce günlüğüne yazdığı çiçekçilik hayaliyle ilgili notunu, evinin bahçesine kurduğu serada gerçekleştirdi.

18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi
05.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:11

MANİSA'da yaşayan Şenay Özel (33), 18 yıl önce günlüğüne yazdığı çiçekçilik hayaliyle ilgili notunu, evinin bahçesine kurduğu serada gerçekleştirdi. Özel, şimdi tüm Türkiye'den internet üzerinden çiçek siparişi alıyor.

Soma ilçesi kırsal Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Şenay Özel, 18 yıl önce günlüğüne yazdığı çiçek serası hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce harekete geçti. Müstakil evlerinin önündeki bahçede, küçük bir alanda elektromanyetik kirliliği engellediği inancıyla kaktüs bitkisi yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği kaktüslerin zamanla çoğalmasıyla yer sıkıntısı yaşayan Özel, işi büyütmeye karar verdi. Evlerinin yan tarafında, kendilerine ait olan 2 bin metrekarelik alana 1 yıl önce 80'er metrekare büyüklüğünde iki adet kapalı sistem sera kurdu. 36 derecelik sıcaklıktaki seralarında, 80 çeşit sukulent türünde 5'er santimetre büyüklüğünde saksılar içerisinde 8 bin 500, 50 farklı tür kaktüsten ise 1500 adet çiçek bulunuyor. 18 yıl önce günlüğüne yazdığı çiçekçilik işinde gün geçtikte işlerini büyüten Özel, çevresinden de aldığı destekle işini severek yapıyor. Özel, hobi amaçlı kaktüs yetiştirmeye başladığı yıllarda bu kadar büyüyeceğinin aklına gelmediğini, bu bitkiye talebin yoğun olduğunu, çevresinin cesaretlendirmesiyle de bunu işi haline getirdiğini söyledi.

'O GÜN GÜNLÜĞÜME ŞU NOTLARI YAZMIŞTIM'Hayalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay Özel, "Günlük tutmayı çok seviyorum. Yıllar sonra o günlükleri çıkarıp okuyorum. 2001 yılında da böyle bir hayal kurmuştum. O gün günlüğüme şu notları yazmışım: 'Ve sonunda yapacağım işi buldum, çiçekçilik. Şimdiden araştırmalara başlıyorum. İlk önce evde uzun ömürlü çiçekler yetiştireceğim. Şimdiden dükkan ya da sera için birikim yapmam gerekiyor. Sanırım beni en çok mutlu eden şey bu olacak. Asıl sorunum şu an için sermaye. Onu da çalışarak biriktireceğim.' Günlüğümde bu notlar yazıyor. 2001 yılında hayalini kurduğum şeyi bugün yaşamam gayet güzel. Şimdilik bu işi kendim yapıyorum. Umuyorum ki ileride işlerimi daha da büyüterek istihdam da sağlamaya başlayacağım. Mutluyum" dedi.'MİNİK SAKSILARDA GÖNDERİYORUM'Kaktüsün inatçı bir bitki olarak tanındığını, kendisinin de inatçı bir kişiliği bulunduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Benim için tutkuydu ama bu sayede girişimci oldum, mesleğim oldu. Bu bitki sayesinde Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Tarım Bölümü'nde okumaya başladım. Benim için yenilikler getirdi. Seramdaki kaktüslerin tamamının müşterisi var. İnsanlar alışılagelmiş hediyelerin dışında sevdiklerine büyütebilecekleri, yaşayan hediyeler vermeyi tercih ediyor. Kaktüs ve sukulentler özellikle doğum günleri, yeni doğumlar ve düğünlerde hediyelik olarak tercih ediliyor. Bakımının kolay olması da tercihi etkiliyor. Satışların çoğunu sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden yapıyorum. Kaktüs ve sukulentleri isme özel etiket ve kendi hazırladığım minik saksılarla gönderiyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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