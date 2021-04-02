18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
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18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu neticede ekipler 13 ayrı hırsızlık olayı olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve Ankara İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan P.P. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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