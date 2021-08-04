18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın merkez ilçede olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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