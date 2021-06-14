18 yıl hapis cezası olan şahıs GBT kontrolünde yakalandı
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18 yıl hapis cezası olan şahıs GBT kontrolünde yakalandı

18 yıl hapis cezası olan şahıs GBT kontrolünde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak GBT sorgusu yaptığı şahsın 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak GBT sorgusu yaptığı şahsın 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerine gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde devriye görevini icra ederken şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan GBT sorgusunda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli A.S. hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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