18 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
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18 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

18 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda rutin devriye görevi esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir kadını fark etti. Kadının kimlik ile GBT sorgulamasını yapan ekipler, Eskişehir ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Gözaltına alınan 26 yaşındaki Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen firari, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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