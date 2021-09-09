18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Görkem Koldemir isimli şahsın Mecidiye Mahallesi 7. Sokakta ki bir evde olduğu belirlendi. Ardından eve operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şahıs Afyonkarahisar 2 Numaralı T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı