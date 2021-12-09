18 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin sıkı takibiyle yakalandı - Haberler
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18 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin sıkı takibiyle yakalandı

18 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin sıkı takibiyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

İZMİR (İHA) - Afyonkarahisar'da, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 18 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan Metin Kaya isimli şahsın yakalanması için Afyonkarahisar polisi tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları çalışmada şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kadınla birlikte yaşadığını tespit etti. Ekipler yaptıkları takibin ardından Kaya'yı kaldığı evden çıktığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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