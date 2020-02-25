18 yaşını doldurup kan bağışçısı oldular

25.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:14

Kızılay Adana Şubesi'nin "kan bağışı" çağrılarına bu kez cevap Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nin genç kan dostlarından geldi.

Türk Kızılayı'nın hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamak ve kan bağışı bilincini yaygınlaştırmak amacıyla okullarda gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına ÇEAŞ Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 18 yaşını dolduran öğrenciler de destek verdi. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile Kızılay personelini Okul Müdürü Murat Özdemir,

Müdür Yardımcısı Sinan Burak Toptaş ve Matematik Öğretmeni Sakıp Fersak karşıladı.

Öğretmen ve öğrencilerin, Kızılay personeli tarafından kan ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirildikten sonra bağışlarını yaptılar.

Öğretmen ve okul personelinin kan bağışı için sıraya girdiği kampanyada 18 yaşını dolduran lise öğrencileri de ilk defa kan bağışçısı oldular.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı yaptığı açıklamada, " Din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin binlerce insanın kanının döküldüğü dünyada, siz gençlerin böyle erdemli ve anlamlı bağışta bulunmanız, kanınızı bağışlamanız çok değerli. Bilmediğiniz, tanımadığınız insanlara iyiliği bağışlıyor, belki bir annenin belki bir bebeğin hayatını kurtarıyorsunuz" dedi.

Kan bağışı kampanyası sonrasında okul yöneticilerine teşekkür belgesi veren Saygılı, bağışta bulunan herkes için Kızılay tarafından bir adet fidan dikileceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler