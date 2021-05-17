18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesini içeren teklif komisyonda kabul edildi
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18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesini içeren teklif komisyonda kabul edildi

18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesini içeren teklif komisyonda kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

18 yaşından küçük vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesiyle ilgili hükümler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

18 yaşından küçük vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesiyle ilgili hükümler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sigortacılık ve Diğer Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararname Değişikliği Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Karayolları Trafik Kanunu'nda motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Sürekli sakatlık tazminatı hesaplanmasında da aynı esaslar geçerli olacak. Sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplama yapılacak. Tazminat dışında kalan zararlar sigorta sözleşmesinde teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından söz konusu kişiler ve araçların uğradıkları zararların zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı da 'Finansal İstikrar Komitesi' olarak değiştirilerek, yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek.

İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31 Mayıs 2021'e kadar duracak.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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