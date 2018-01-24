18 Yaşındaki Zeynep'ten 3 Gündür Haber Alınamıyor

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 3 gün önce evden çıkan 18 yaşındaki Zeynep Gül'den bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı anne Dilek Altıntaş, kızının sağlığından erdişe ettiği söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesi Yeşilyazı Mahallesinde oturan Zeynep Gül, 21 Ocak Cumartesi günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Kızı doğduktan sonra bir akrabalarının üzerine kayıt ettirdiklerini belirten anne Dilek Altıntaş, yaptıkları kayıp başvurusundan henüz bir sonuç alınamadığını belirterek, umutla müjdeli bir haber beklediğini söyledi. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Dilek Altıntaş, kayıp başvurusu ile ilgili yaptığı girişimlerde reşit olduğu için gerekli hassasiyetin gösterilmediğini öne sürerek, "Geçen cumartesi günü akşam üzeri eve geldiğimde kapı açıktı ve kızım evde yoktu. Jandarma, polis ve savcılığa gittik. 'Kızın 18 yaşında diyorlar' ilgilenmiyorlar. Biz sağlığından endişeleniyoruz. Bir mesaj attı sosyal medya üzerinden 'ben sevdiğime kaçtım' diyor. Bilmediğim bir sosyal medya adresinden adına açılmış bir hesap. 'Sesini duyayım' dedim ancak daha haber alamadım. Endişeliyim, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

- Samsun