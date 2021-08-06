18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu

- 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

- 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö'nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude'nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Sude'nin öldüğü sırada evde bulunan O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. O.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sude'nin ölümü ile ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber