18 yaşındaki motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi
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18 yaşındaki motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi

18 yaşındaki motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi Feci kaza öncesi motosikletli ve itfaiye kamerada Hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi İstanbul Fatih'te park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilen motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi.

05.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:50

18 yaşındaki motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi

Feci kaza öncesi motosikletli ve itfaiye kamerada

Hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilen motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi. Kazadan saniyeler öncesi güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden 18 yaşındaki kuryenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kocamustapaşa İtfaiye İstasyonu'na bağlı aracı sollamak isteyen 34 FM 8753 plakalı motosikletin sürücüsü Enes Kösen(18), park halindeki 34 AH 5446 plakalı araca arkadan vurdu. Kösen, çarpmanın etkisiyle itfaiye aracının altına düşerek ezildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Enes Kösen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme gerçekleştirdi. Kazada hayatını kaybeden gencin ehliyeti olmadığı iddia edildi.

18 yaşındaki gencin ölüm haberini alan yakınları hemen olay yerine koştu. Gencin cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri Kösen'in yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların Kösen'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anını anlatan cadde esnafı Suat Soyak, "İtfaiye arabasının sağından daldı. Önüne geçmek isterken araca vurup devrildi. Devrilince itfaiye aracının tekerleği üstünden geçti. Patırtıyı duyduk. Bir fren sesi de duymadık. Bir şey yapamadık. Donduk, kaldık. Arkadaşlar ambulansı aradı" diye konuştu.

18 yaşındaki motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi

Kaynak: İHA

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