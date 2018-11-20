18 Yaşındaki Mehmet Ali'nin Organları 5 Kişiye Umut Olacak (2)
TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'te, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan, 11 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarınca alınıp, Nizip'e getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep'te, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan, 11 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarınca alınıp, Nizip'e getirildi. Hz. Ali Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep),